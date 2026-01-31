ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は２０７ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　48863.59（-207.97　-0.42%）
ナスダック　　　23537.78（-147.34　-0.62%）
CME日経平均先物　53515（大証終比：+125　+0.23%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10223.54（+51.78　+0.51%）
独DAX　 24538.81（+229.35　+0.94%）
仏CAC40　 8126.53（+55.17　+0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.529（-0.031）
10年債　 　4.239（+0.008）
30年債　 　4.872（+0.019）
期待インフレ率　 　2.334（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（+0.003）
英　国　　4.522（+0.011）
カナダ　　3.428（+0.013）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.86（-0.56　-0.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4899.40（-455.40　-8.50%）

ビットコイン（ドル）
84120.75（-261.52　-0.31%）
（円建・参考値）
1298万8244円（-40379　-0.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ