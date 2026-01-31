ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２０７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 48863.59（-207.97 -0.42%）
ナスダック 23537.78（-147.34 -0.62%）
CME日経平均先物 53515（大証終比：+125 +0.23%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.529（-0.031）
10年債 4.239（+0.008）
30年債 4.872（+0.019）
期待インフレ率 2.334（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.428（+0.013）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.86（-0.56 -0.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4899.40（-455.40 -8.50%）
ビットコイン（ドル）
84120.75（-261.52 -0.31%）
（円建・参考値）
1298万8244円（-40379 -0.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
