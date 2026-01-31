小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」が3日目を迎える。注目は10Rだ。

勝負強い吉田が中心。初日同様に好調・菊池の仕掛けに乗って直線で差し切る。別線も強力だ。九州勢は4車結束。阿部が果敢に攻めて出れば東矢、松岡辰が抜け出して台頭するシーンも。犬伏は後輩の小川に託して優出を目指す。

＜1＞園田匠 阿部君が前々に踏んでくれたのでしっかり追走していれば。脚自体は問題ない。九州4番手。

＜2＞菊池岳仁 少し迷っていて、それが走りに出てしまい。レース自体、最低限の仕掛けはできた。自力。

＜3＞犬伏湧也 脚は使っていなかったので。前に使っていたフレームに戻してこっちの方がいい。初日、2日目と動けてないので、しっかり自分らしいレースをしたい。小川君。

＜4＞河野通孝 踏み出しはきつかったけど、ゴール前までついていけたので状態はいいかな。吉田君。

＜5＞松岡辰泰 初日に自転車のポジションをいじって上向いている。脚の感じはいい。九州3番手。

＜6＞阿部英斗 冷静には戦えた。自転車のポジションをいじって徐々に良くなっている。自力勝負。

＜7＞吉田拓矢 橋本（瑠偉）君にあそこまで連れていってもらったので1着は獲らないといけない。菊池君へ。

＜8＞小川三士郎 室井君のおかげ。脚は余裕があった。自力。

＜9＞東矢圭吾 阿部君。