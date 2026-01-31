ボートレース鳴門のG1「第69回四国地区選手権」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

田村は平凡55号機がどうかだが、地元なら、それなりの足には仕上げて本番に挑んでくるだろう。スタートはまず大丈夫。先マイから差されないようにピュッと回ってケリをつける。

あとはG1ウイナー3人による2着争いだ。2コースの重成が優位に運ぶ。パンチの利いた差しで踏ん張るか。強く握って回って山田、鋭く差して森高も好位をうかがう。

＜1＞田村隆信 そのまま乗って、点検しようかなという感じ。起こしが好きな感じではないし、これでいいとは思えない。

＜2＞重成一人 回転が上がり過ぎているし回れない。回転域は全く違っている。前検は参考外。まずはペラから。

＜3＞山田祐也 正月（優勝戦1号艇4着）と同じエンジン。前回は最後良かったけど、今回は操縦性がしっくり来ていない。ベースを変えずペラ調整。

＜4＞森高一真 ペラは叩いて行きました。一緒くらいかな。スタートは届いていたし、あとは乗り心地をしっかり来させたい。

＜5＞田中駿兵 乗り心地、体感が良くなかった。ペラ調整をしていく。G1だけどいつも通りで。

＜6＞西岡顕心 前検特有の重さはあるけど、乗りやすくて、ターンの感じがいい。あとは回転の上がりを良くしていきたい。