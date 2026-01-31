ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が2日目を迎える。12R「ドリーム2nd」は末永和也が中心だ。

初日後半、すでに軽快になっていた末永。ここは絶好枠戦。インから先マイあるのみだ。宮地も出してきている。鋭いスタートから舟足を伸ばして握るか、捲り差しへ。瓜生は差して見せ場をつくる。上野はダッシュ戦から隙をうかがう。

＜1＞末永和也 後半は軽快になっていました。定松選手だけがすごく出ているけど、いい人と同じくらいでいい部類に入ります。

＜2＞瓜生正義 伸びがいいと聞いていたけど伸びることはない。ペラは叩き変えた。レース足がいい感じ。中間速がいい。

＜3＞宮地元輝 出ていますね。伸びはいいと思うし、ピット離れも悪くなかった。道中もいいような気がしたし、上がりタイムが出ていれば出足系もいいと思う。

＜4＞仲谷颯仁 ペラは叩いたけど、前操者のベースは変えていない。下がりはしないし、ターンもそれなりでバランスが取れて悪くない。

＜5＞上野真之介 5着を取るような足はしていないのに不完全燃焼。足は前半より後半が良かった。出足が良くて伸びも悪くない。上位の次あたり。

＜6＞塩田北斗 足は弱い。操縦性や舟の向きはOKです。それ以外はダメ。レースが終わって今のところピストン2、リング2を換えた。