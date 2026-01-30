美味しくて感動ーーーッ！！【コストコ】マニア大絶賛の「パン」

朝から優雅な気分を満喫したい時は【コストコ】の「パン」がおすすめ。店内ではマニアも大絶賛する、美味しそうな商品がラインナップしている様子。準備の手間が省けて、忙しい朝にも頼りになりそうです。今回は甘い系からお惣菜系まで、一度は食べてみたくなるようなパンをお届けします。

チョコを練り込んだ「パン オ ショコラ」

インスタグラマー@hirokostyle33さんが「美味しすぎて、感動ーーーーー」と絶賛したこちら。1袋に16個入った、ストックにもおすすめのパンです。生地にはチョコレートが練り込まれていて、糖分補給にもぴったりかも。少しトーストすれば、中のチョコがとろりと溶けて、食感の違いも楽しめそうです。

香ばしさが楽しめそうな「アーモンドクロワッサン」

クロワッサン好きにおすすめしたいこちら。インスタグラマー@costco_hackerさんによれば「アーモンドフィリング」をトッピングしており、香ばしい風味が良いアクセントとして楽しめそうです。生地は何層にも重なった、本格的で贅沢感のある仕上がり。「完全にハマったリピ確定商品」と絶賛した一品を、ぜひお見逃しなく。

食べやすいお手軽サイズが嬉しい「マスカルポーネロール」

「待望の再販！」と@costco_hackerさんが歓喜したこちら。忙しい朝でも食べやすい、お手軽サイズのマスカルポーネロールです。「ミルキーなコクとやさしい甘みが魅力」「とりあえず美味しい！」と絶賛しており、朝から癒されたい時にうってつけのよう。「24個」入りの大容量で、こちらもストックに向いています。シンプルなパンを味わいたい時にぜひ選んでみて。

お酒のおつまみにも！「明太バゲット」

お惣菜系のパンを食べたい時にはこちら。スライスされた細長いバゲットには、@costco_hackerさんいわく「明太バター」がたっぷり塗られた贅沢仕様です。「噛むたびにジュワッと明太子の旨みが染み出すのが最高…！」と絶賛しており、トッピングのパセリも相まって、風味の良さが感じられそう。余った分はお酒のおつまみとして味わうのもアリかも。

