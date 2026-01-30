ハチミツたーーっぷりが良いの！【スタバ】次マネしたい♡「ドリンクカスタム」

【スターバックス】でドリンクに悩んだら、いつものドリンクにハチミツをたっぷりプラスした「ドリンクカスタム」を試してみて。筆者も追加することの多いハチミツは、ホットドリンクとの相性抜群で、甘みもコクもワンランクアップするのが特徴です。そこで今回は、寒い日にこそ飲みたくなる、おすすめカスタムを紹介します。

茶葉を変えてもOK！ ティーラテにぴったりなカスタム

スタバマニアの@stb_____gramさんが紹介するハニーウーロンは「ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ」をベースにしたカスタム。内容は「ホワイトモカシロップ変更」「はちみつ7周追加」だけなので覚えやすく、オーダーも簡単です。ウーロンティー以外でも美味しく仕上がるそうなので、気分に合わせてさまざまな茶葉で楽しんで。

追加料金なしでここまで変わる！？

「イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ」をベースに「バニラシロップ変更」と「はちみつ10周追加」で作る、ハニーミルクティー。もともと入っているクラシックシロップをバニラシロップにすることで、バニラの香りが引き立つティーラテに変身します。@stb_____gramさんが「はちみつの優しい甘さとバニラの香りでうっとり」とコメントする、贅沢なミルクティーです。

ハチミツは自分で量を決められるので、今回紹介した「ドリンクカスタム」も好みに合わせて調整すると、さらに自分好みの味に近づけられます。心も体もじんわり温まるハチミツカスタム、ぜひお近くの【スターバックス】で試してみてください。

