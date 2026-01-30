「同じコーデしかしてない、、」→ 解決！【ZARA】40・50代の垢抜け♡「おしゃれベスト」

冬コーデがパターン化していて新鮮味が欲しい、と感じたら、おしゃれベストのプラスワンを試してみて。今回は、いつもの服に重ねるだけでコーデが見違えそうなベストを【ZARA（ザラ）】からご紹介。無理なくあか抜けが狙える、40・50代の大人世代にぴったりなアイテムを厳選しました。

抜け感たっぷりなグレーベストで着こなしをアップデート

【ZARA】「オーバーサイズウールベスト アシンメトリーヘム」\2,390（税込・セール価格）

カシミヤとウール混であたたかみのある雰囲気の、ゆったりとしたベスト。アシンメトリーなヘムラインが特徴で、着るだけで自然と動きのあるシルエットを作れそうです。肩を覆うデザインも相まって体のラインを拾いにくく、大人コーデにも取り入れやすいのが魅力。シンプルなシャツなどに合わせるだけで、コーデ全体に奥行きが生まれ新鮮な雰囲気をプラスできそうです。

きれいめコーデのハズしに使いたいベスト

【ZARA】「フェイクシープスキンベスト」\6,590（税込）

もこもこ素材に、明るいブラウンのパイピングが施されたベスト。両サイドのリボンディテールも素敵で、コーデにさりげないフェミニンさをプラスできそう。カジュアルすぎないデザインなので、きれいめコーデのハズしアイテムとしてもおすすめです。手持ちのシャツやタートルネックトップスに重ねるだけで、即シャレ感をまとえるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M