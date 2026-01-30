リビング・クローゼットに置きたい！【3COINS】ナチュラル可愛い♡「ウッドケース」

ナチュラルなデザインでインテリアに取り入れやすく、簡単におしゃれを演出してくれる【3COINS（スリーコインズ）】の収納アイテム。淡色系のアイテムや木製アイテムも多く取り扱っているため、インテリアに悩んだときは、スリコをチェックしてみると良い出会いがあるかもしれません。そこで今回は、おしゃれ見え抜群な「ウッドケース」を紹介します。

ごちゃつきやすい小物類をおしゃれにひとまとめ

天然木を使った柔らかい風合いが特徴の「ウッド時計 & メガネケース」。ケース内は、あらかじめ仕切りが付いており、メガネ3本と腕時計4本を収納できます。麻を使った素材を内側に施しているため、小物類に傷がつく心配もありません。蓋部分がガラス素材でクリアになっており、単に小物を収納するだけでなく、インテリアとしても楽しめます。

揃えて使えば統一感がさらにアップ

こちらも天然木のフレームが特徴の「ウッドアクセサリーケース」。先ほどの時計 & メガネケースとは異なり、ピアスや指輪、ネックレス類を収納できる仕切りになっています。細々としたアクセサリー類は、ざっくり収納していると乱雑に見えるため、収納ケースの活用がおすすめ。インテリアとしておしゃれに見せることもでき、使うときもサッと取り出せて一石二鳥です。

取り入れるだけで、インテリアのおしゃれ度が上がる【3COINS】の「ウッドケース」。小物を選ぶとき、取り出すときも気分を上げてくれるアイテムなので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

