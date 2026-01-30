バッグに何かつけたい →【ダイソー】に可愛いのあった！ 大人も狙いたい「キャラキーホルダー」

いつものバッグを気軽にトレンド感あふれる雰囲気にするなら、キーホルダーを付けてみて。お出かけの気分が上がるかも。そこで今回は【ダイソー】から、大人も付けたくなりそうな可愛い「キャラクターキーホルダー」をピックアップしました。

優しい雰囲気のキティちゃんに癒される

【ダイソー】「クッションキーホルダー キティ ウインク」\330（税込）

中綿入りでふんわりとした、キティちゃんクッションキーホルダー。ペールトーンの優しい雰囲気も素敵で、バッグのアクセントになってくれます。ひと目で自分のバッグと分かる目印にも。星型のフックなど、細かい部分のこだわりも感じられるアイテムです。

バッグに遊び心を添えるラバーキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（ニック / ジュディ）」\220（税込）

ズートピアのニックと、アイスキャンディのチャームがセットになったラバーキーホルダーです。目を引く色合いとキャラクターの個性が感じれらそうな、存在感のあるアイテム。チャームはそれぞれ取り外せるため、アレンジできるのもポイント。大人バッグのハズしアイテムとしても活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M