これ全部、330円なんです♡【ハニーズ・3COINS】大人が週5で使いたい「上品ヘアアクセ」

上品なヘアアレンジを楽しみたいけれど、忙しい朝は時間との戦い。そんなとき頼れるのが、【ハニーズ】や【3COINS（スリーコインズ）】のプチプラヘアアクセです。どれも330円とは思えない高見えデザインで、まとめ髪にそっと添えるだけで洗練された印象に。今回は、仕事にも休日にも使いやすいヘアアクセをご紹介します。

シフォン × ビジューで上品見え

【ハニーズ】「ヘアカフ（リボン）」\330（税込）

繊細なシフォン素材にビジューを添えたヘアカフは、フェミニンな華やかさが魅力。結んだ髪に差し込むだけで、上品なたたずまいに。ハーフアップに添えれば優しい印象に、低めのひとつ結びにプラスすれば落ち着いた大人ヘアが楽しめそうです。

ベロア素材で上質な雰囲気を

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

滑らかなベロア素材のダブルリボンが目を引くヘアクリップ。シンプルなポニーテールに添えたり、サイドにつけたりとさまざまなアレンジに対応できそうです。カラー展開は落ち着きのあるブラックとグレーの2色展開で、どちらも季節を問わず活躍するはず。

華やかさと可憐さを両立

【3COINS】「バイカラーフラワーバンス」\330（税込）

バイカラーが印象的なフラワーバンスは、存在感がありつつも上品さも感じられるデザインです。低めの位置に留めれば、写真のようにゆるくまとめたヘアでもきちんと感が出ます。淡い色味と丸みのあるフォルムで、甘さ控えめな大人かわいい雰囲気を演出。

シアー素材で軽やかに

【3COINS】「クシュクシュチュールロールカフ」\330（税込）

透け感のあるチュール素材をくしゅっとまとわせたロールカフは、今っぽい抜け感を演出してくれます。シンプルなローポニーに添えるだけで、ふんわりとした動きが出て上品な印象に。フェミニンなのに甘くなりすぎず、大人のデイリースタイルにもなじみやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ、3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里