40・50代の楽ちんオシャレに！【GU】セットアップでも使える♡「優秀スカート」

楽ちんさも重視したい大人のカジュアルコーデにぴったりなのが、伸縮性のあるスウェット素材のスカート。プチプラで探すなら【GU（ジーユー）】のナロースカートがおすすめ。すっきりとしたシルエットで上品見えしつつ、ソフトな風合いで心地よく穿けそう。セットアップ対応可能なアイテムなので、コーデに迷ったときの救世主になるかも。

楽ちん & きれい見え！ スウェット素材のナロースカート

【GU】「パフスウェットナロースカート」\2,490（税込）

ストンと落ちるナローシルエットで、きれい見えが狙えるスカート。公式サイトには「もちっとした生地感とサラっとした触り心地」とあり、穿き心地がよさそうです。ウエストがゴム仕様になっているため、着脱も楽ちん。バックスリットが入っているので、細身ながら足捌きもよさそう。グレー・ブラック・ナチュラル・ネイビーの全4色展開。

ネイビーのセットアップで洗練された大人コーデに

こちらはネイビーを着用。スタッフのHirokoさんによると「パフスウェットシリーズからオーバーサイズプルオーバーとナロースカートのセットアップが新作で入荷しています」とのことで、セットアップコーデも楽しめるようです。フリルネックのチュニックを覗かせれば、こなれた印象をプラスして、上下スウェットのラフさをセーブできるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M