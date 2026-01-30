TBS NEWS DIG Powered by JNN

31日午前3時47分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
水戸市

■震度2
□茨城県
笠間市　ひたちなか市　茨城町
大洗町　城里町　土浦市
つくば市　茨城鹿嶋市　かすみがうら市
鉾田市　美浦村

□千葉県
香取市

■震度1
□茨城県
日立市　常陸太田市　高萩市
常陸大宮市　那珂市　小美玉市
東海村　石岡市　結城市
龍ケ崎市　下妻市　常総市
取手市　牛久市　潮来市
守谷市　筑西市　坂東市
稲敷市　桜川市　神栖市
行方市　つくばみらい市　阿見町
境町

□千葉県
山武市　神崎町　芝山町
千葉若葉区　市川市　船橋市
野田市　成田市　習志野市
柏市　八千代市　鎌ケ谷市
四街道市　印西市　白井市
栄町

□福島県
浅川町

□栃木県
宇都宮市　小山市　真岡市
下野市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　壬生町

□群馬県
桐生市　渋川市

□埼玉県
熊谷市　本庄市　東松山市
久喜市　埼玉美里町　長瀞町

□東京都
調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。