茨城県で最大震度3の地震 茨城県・水戸市
31日午前3時47分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
水戸市
■震度2
□茨城県
笠間市 ひたちなか市 茨城町
大洗町 城里町 土浦市
つくば市 茨城鹿嶋市 かすみがうら市
鉾田市 美浦村
香取市
■震度1
□茨城県
日立市 常陸太田市 高萩市
常陸大宮市 那珂市 小美玉市
東海村 石岡市 結城市
龍ケ崎市 下妻市 常総市
取手市 牛久市 潮来市
守谷市 筑西市 坂東市
稲敷市 桜川市 神栖市
行方市 つくばみらい市 阿見町
境町
□千葉県
山武市 神崎町 芝山町
千葉若葉区 市川市 船橋市
野田市 成田市 習志野市
柏市 八千代市 鎌ケ谷市
四街道市 印西市 白井市
栄町
□福島県
浅川町
□栃木県
宇都宮市 小山市 真岡市
下野市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 壬生町
□群馬県
桐生市 渋川市
□埼玉県
熊谷市 本庄市 東松山市
久喜市 埼玉美里町 長瀞町
□東京都
調布市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。