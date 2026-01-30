31日午前3時47分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市

■震度2

□茨城県

笠間市 ひたちなか市 茨城町

大洗町 城里町 土浦市

つくば市 茨城鹿嶋市 かすみがうら市

鉾田市 美浦村





□千葉県香取市

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

東海村 石岡市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 潮来市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 桜川市 神栖市

行方市 つくばみらい市 阿見町

境町



□千葉県

山武市 神崎町 芝山町

千葉若葉区 市川市 船橋市

野田市 成田市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

四街道市 印西市 白井市

栄町



□福島県

浅川町



□栃木県

宇都宮市 小山市 真岡市

下野市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町



□群馬県

桐生市 渋川市



□埼玉県

熊谷市 本庄市 東松山市

久喜市 埼玉美里町 長瀞町



□東京都

調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。