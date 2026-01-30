ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は４３０ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　48641.37（-430.19　-0.88%）
ナスダック　　　23459.28（-225.84　-0.95%）
CME日経平均先物　53550（大証終比：+160　+0.30%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10223.54（+51.78　+0.51%）
独DAX　 24538.81（+229.35　+0.94%）
仏CAC40　 8126.53（+55.17　+0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.533（-0.027）
10年債　 　4.239（+0.008）
30年債　 　4.873（+0.020）
期待インフレ率　 　2.338（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（+0.003）
英　国　　4.522（+0.011）
カナダ　　3.424（+0.009）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.63（-0.79　-1.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4866.40（-488.40　-9.12%）

ビットコイン（ドル）
82971.00（-1411.27　-1.67%）
（円建・参考値）
1281万7360円（-218013　-1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ