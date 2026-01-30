ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 48641.37（-430.19 -0.88%）
ナスダック 23459.28（-225.84 -0.95%）
CME日経平均先物 53550（大証終比：+160 +0.30%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.533（-0.027）
10年債 4.239（+0.008）
30年債 4.873（+0.020）
期待インフレ率 2.338（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.424（+0.009）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.63（-0.79 -1.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4866.40（-488.40 -9.12%）
ビットコイン（ドル）
82971.00（-1411.27 -1.67%）
（円建・参考値）
1281万7360円（-218013 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式30日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 48641.37（-430.19 -0.88%）
ナスダック 23459.28（-225.84 -0.95%）
CME日経平均先物 53550（大証終比：+160 +0.30%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.533（-0.027）
10年債 4.239（+0.008）
30年債 4.873（+0.020）
期待インフレ率 2.338（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.424（+0.009）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.63（-0.79 -1.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4866.40（-488.40 -9.12%）
ビットコイン（ドル）
82971.00（-1411.27 -1.67%）
（円建・参考値）
1281万7360円（-218013 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ