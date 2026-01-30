ロドリゲスの出場が発表された

マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が第6回にワールド・ベールボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが、30日（日本時間31日）に発表された。スター選手が揃う同国代表は超強力打線となりそうだ。

マイナー時代からイチロー氏を敬愛し、“師匠”とキャッチボールを行うロドリゲスは2022年にメジャーデビュー。132試合で打率.284、28本塁打、75打点、25盗塁の活躍で新人王を受賞。オフに最大17年4億7000万ドル（約720億円）の超大型契約を結んだ。2年目の2023年は32本塁打＆103打点を残してシルバースラッガー賞に輝き、昨季は自己最多に並ぶ32発でマリナーズを2001年以来の地区優勝に導いた。

ドミニカ共和国代表では、28日（同29日）にブラディミール・ゲレーロJr.内野手の出場が発表されていた。他にも同国はフアン・ソト外野手（メッツ）、マニー・マチャド内野手、フェルナンド・タティスJr.外野手（ともにパドレス）の出場も見込まれており、スター軍団で頂点を目指す。（Full-Count編集部）