ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は４０６ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間12:02）（日本時間02:02）
ダウ平均　　　48665.53（-406.03　-0.83%）
ナスダック　　　23500.86（-184.26　-0.78%）
CME日経平均先物　53555（大証終比：+165　+0.31%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10223.54（+51.78　+0.51%）
独DAX　 24538.81（+229.35　+0.94%）
仏CAC40　 8126.53（+55.17　+0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.539（-0.020）
10年債　 　4.249（+0.018）
30年債　 　4.882（+0.029）
期待インフレ率　 　2.345（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（+0.003）
英　国　　4.522（+0.011）
カナダ　　3.426（+0.011）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.71（+0.29　+0.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4976.30（-378.50　-7.07%）

ビットコイン（ドル）
82786.75（-1595.52　-1.89%）
（円建・参考値）
1278万3102円（-246364　-1.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ