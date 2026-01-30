ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４０６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間12:02）（日本時間02:02）
ダウ平均 48665.53（-406.03 -0.83%）
ナスダック 23500.86（-184.26 -0.78%）
CME日経平均先物 53555（大証終比：+165 +0.31%）
欧州株式30日終値
英FT100 10223.54（+51.78 +0.51%）
独DAX 24538.81（+229.35 +0.94%）
仏CAC40 8126.53（+55.17 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.539（-0.020）
10年債 4.249（+0.018）
30年債 4.882（+0.029）
期待インフレ率 2.345（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（+0.003）
英 国 4.522（+0.011）
カナダ 3.426（+0.011）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.71（+0.29 +0.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4976.30（-378.50 -7.07%）
ビットコイン（ドル）
82786.75（-1595.52 -1.89%）
（円建・参考値）
1278万3102円（-246364 -1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
