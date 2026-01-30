欧州株はしっかり＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場は総じてしっかり。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比５１．７８ポイント高の１万０２２３．５４ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比５５．１７ポイント高の８１２６．５３ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比２２９．３５ポイント高の２万４５３８．８１ポイントとなっている。



独ダックスはICT関連などを中心にしっかり。スポーツ用品のアディダス、ソフトウェアのＳＡＰ、化学品のブレンタークなどが堅調。不動産投資のボノヴィア、自動車のフォルクスワーゲンなどが軟調。



英FTは銀行株ロイズ、飲料のディアジオなどがしっかり。鉱山のアングロアメリカンなどが売られている。



