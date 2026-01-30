部屋の「二酸化炭素」濃度上昇が引き起こす「健康被害」…「睡眠の質」を高めるための正解

近年の脳科学で、睡眠は単なる肉体の疲労回復にとどまらず、脳や免疫にも直接関係していることがわかってきた。睡眠の質を高めるためには、どういった点に気をつければいいのか。

夜中に目が覚めるのは二酸化炭素が原因

●二酸化炭素濃度もチェック

意外に重要なのが、二酸化炭素濃度だ。市販の二酸化炭素濃度計を使って計測できる。外気の二酸化炭素濃度は400ppm程度とされていて、これが基準になる。1000ppmを超えると倦怠感や頭痛が、2000ppmになると、耳鳴りや吐き気などの症状が出てくる人もいる。梶本氏が続ける。

「たとえば8畳ほどの部屋で、換気をせずに夫婦が寝ると数時間で2000ppmを超えます。子どもがいる場合はさらに高くなる。親子3人で寝ている部屋の二酸化炭素濃度を計測したところ、4000ppmに達した、というデータもあります。

もし夜中に目が覚めやすい場合は、二酸化炭素が原因かもしれません。二酸化炭素濃度が1000ppmを超えるごとに、7時間の睡眠中に平均21分間の中途覚醒が起きることもわかっています。対策は、廊下のドアを少しだけ開けておく程度で十分です」

●掛け布団は少し重めを使う

周囲の睡眠環境を整えたら、次は寝具にもこだわっていこう。まずは、掛け布団から。

「冬場の布団の中の温度は33℃が理想です。また、掛け布団は少し重めのものが寝やすいとされています。欧米人における目安は体重の10％ほどで、60kgの人なら布団と毛布で6kg。ただ、日本人は平均的に体格が小さいので、あまりにも重いとかえって寝にくい。そこはお好みで調整してください。羽毛布団は2kgほどと軽いので、毛布をかけて重さを増やすのもいいでしょう」（東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏氏）

いびきがひどいならリュックを背負うべし

●シーツは通気性重視

マットレスとシーツは通気性を大切にしたい。上級睡眠健康指導士の加賀照虎氏が解説する。

「実はマットレスを替えたからといって、劇的に睡眠の質が変わるということはありません。マットレスで大切なのは、姿勢よく横になれて、寝返りがしやすいかどうかです。圧迫感がなく、それでいて腰が沈み込まないものを選びましょう。体重の重い人は硬め、軽い人は柔らかめが好みという傾向があります。あまりにも硬すぎたり柔らかすぎたりするものは避けましょう。

またシーツに関しては、綿やシルクなどの吸水性のある素材がいいでしょう。敷きパッドを使っている人は、できるだけポリエステル100％のものは避けて、少しでも水分を吸収できるものを選ぶことで快適に眠れるはずです」

●枕は高さで決める

マットレスやシーツ以上に、丁寧に選びたいのが枕だ。加賀氏が続ける。

「枕選びで大切なのは、呼吸をしやすいかどうかです。寝たときに、呼吸が楽にできて、顎が軽く引ける程度がベスト。肩のラインと首〜顔の中心線の角度が10〜15度になると適切です。枕が高すぎると肩こりや頭痛に、枕が低すぎると気道が狭くなっていびきの原因になります」

●横向きで寝ていびき防止

寝具が整ったら、最後に寝る姿勢にも気をつけたい。前出の梶本氏は「いびきが気になる人は横向きで寝るようにしてください」と言う。

いびきをかいて寝ていると、睡眠の質が著しく低下する。いびきによって、脳内の酸素が少なくなるので、心臓がどんどん酸素を送ろうとして心拍数や血圧が上がるためだ。ときにはマラソンをしているのと同じくらいの心拍数になることもある。

「いびきを避けるためには、横向きで寝ることがポイントです。8割の人は仰向け寝を横向き寝に変えるだけで、いびきや無呼吸を半減できます。横向きに慣れていない人は抱き枕を使うのがおすすめです。

それでもなかなか横向きになれない人は、寝るときにタオルなどを入れて膨らませたリュックを背負ってみてください。そうすると、リュックが邪魔で仰向けで寝にくくなるので、強制的に横向きで眠ることになります」（梶本氏）

単に「長く寝る」のではなく「正しく眠る」ことで、睡眠は疲労回復により大きな効果を発揮する。今夜からできる小さな工夫が、明日の体と未来の健康を守る一歩になるのだ。

