東京・上野で4億円余りが奪われたとされる強盗事件。この数時間後に羽田空港で2億円近くを所持していた男性が襲われる強盗未遂事件があり、警視庁は同一犯の可能性があるとみています。

"上野4億・羽田2億"同一犯か…相次ぐ「現金強盗」 "羽田"の被害者ら香港でも襲われたか？5800万円奪われる【news23】

2026年1月31日 1時41分
TBS NEWS DIG