TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

東京・上野で4億円余りが奪われたとされる強盗事件。この数時間後に羽田空港で2億円近くを所持していた男性が襲われる強盗未遂事件があり、警視庁は同一犯の可能性があるとみています。