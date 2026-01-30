東京・台東区で現金およそ4億2000万円が奪われるなど、連続して多額の現金などが狙われた事件です。羽田空港で現金を奪われそうになった男性が、渡航先の香港で再び現金を奪われていたとみられることがわかりました。

警視庁によりますと、29日午後、台東区東上野で中国人や日本人の男女5人のグループのうち1人が、3人組の男に催涙スプレーをかけられ、日本円で現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われる強盗事件がありました。

この2時間半後には、東京・羽田空港で、現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースを男らが奪おうとした事件が起きました。

いずれの事件でも、男らは車で逃走したとみられ、東京・上野の事件では、千葉県の方向に逃げ、羽田空港の事件では神奈川県の方向に逃走したとみられています。

羽田空港で襲われた男性らは、その後、香港に渡り、香港で現金およそ5800万円が入ったバッグを奪われていたとみられることが、その後の捜査関係者への取材でわかりました。

地元メディアによりますと、現金を奪った男らは、逮捕されたということです。警視庁はいずれの事件も、同じグループが関与している可能性があるとみて、調べています。