ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２７９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 48792.38（-279.18 -0.57%）
ナスダック 23577.82（-107.30 -0.45%）
CME日経平均先物 53765（大証終比：+375 +0.70%）
欧州株式30日GMT16:02
英FT100 10217.02（+45.26 +0.44%）
独DAX 24544.68（+235.22 +0.97%）
仏CAC40 8138.99（+67.63 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.535（-0.024）
10年債 4.245（+0.014）
30年債 4.879（+0.026）
期待インフレ率 2.343（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（+0.007）
英 国 4.520（+0.009）
カナダ 3.418（+0.003）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.62（+0.20 +0.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5088.00（-266.80 -4.98%）
ビットコイン（ドル）
82821.81（-1560.46 -1.85%）
（円建・参考値）
1277万5264円（-240701 -1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
