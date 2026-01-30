ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は２７９ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移

NY株式30日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　48792.38（-279.18　-0.57%）
ナスダック　　　23577.82（-107.30　-0.45%）
CME日経平均先物　53765（大証終比：+375　+0.70%）

欧州株式30日GMT16:02
英FT100　 10217.02（+45.26　+0.44%）
独DAX　 24544.68（+235.22　+0.97%）
仏CAC40　 8138.99（+67.63　+0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.535（-0.024）
10年債　 　4.245（+0.014）
30年債　 　4.879（+0.026）
期待インフレ率　 　2.343（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.847（+0.007）
英　国　　4.520（+0.009）
カナダ　　3.418（+0.003）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.62（+0.20　+0.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5088.00（-266.80　-4.98%）

ビットコイン（ドル）
82821.81（-1560.46　-1.85%）
（円建・参考値）
1277万5264円（-240701　-1.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ