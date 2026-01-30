お笑いコンビ「霜降り明星」せいや（33）が“ヤングケアラー”炎上騒動となっている23日放送のABCテレビ「探偵!ナイトスクープ」（金曜後11・17）について、30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）で言及した。

23日放送の同番組では、小学6年生からの「6人兄妹の長男を代わって」との依頼に対応した。せいやが、弟妹5人の世話や家事を日々手伝う長男に代わって6人の子供たちの面倒をみた。この模様が放送されるとSNSなどで物議を醸し、一家の両親に向け「育児放棄」「ヤングケアラー状態」などと批判が噴出した。

粗品から話題について触れられると、せいやは「この1週間どこ行ってもその話」としながら「何も言えない」と伝えた。それでも「はっきり言いますけど、いろいろ考えた。俺も。『探偵!ナイトスクープ』のロケを頑張っただけというか。考察されすぎてる。正直。メッセージ性があったりだとか、せいやはこういうこと考えてるんちゃうか、とか変に持ち上げられた。俺はシンプルに子供に“まだ大人になるなよ”って言っただけ。それだけ。それ以上でも以下でもない。変にメッセージ込めたとかない」と訴えた。

また、自身の行動や発言などについては「俺の発言とか、行動とか、感情の乗った言葉とか、もちろん演出はないです」と伝えた。SNSではせいやの手伝う姿などに称賛の声が上がっているが「一般のご家庭が凄い炎上したわけやから、俺もいい思いはしてない」とし「勝手にSNSで持ち上げられて怖い」と語った。

騒動となったことで依頼者だった小学6年生の子供に「会いに行ったりしたいねんけど」と思いを吐露。だが、「勝手なことしたらまたな…そこはジレンマやったな。事務所に確認したけどアカンかった。もどかしい…番組で起こったことやから番組で…難しい問題…一週間考えましたね」と悩んだことを明かした。

そして「ABCはちゃんとケアしてくれると思います。ちゃんと密に連絡取って、依頼者の方と」と同局の対応を信じ、リスナーには誹謗（ひぼう）中傷をやめるように呼び掛けつつ「まだ大人になるなよっていうのは、全国の子供に言えること」と訴えた。

同放送について、せいやは26日に自身のXで「いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です」とだけつづった。これには「ありがとう、せいや」「核心には触れず、やさしくメッセージを伝えている」などのコメントが寄せられていた。

同局では、同放送に対して番組公式サイトで異例の2度にわたる声明を発表。「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識」する一方で、「家族の事情や日常のあり方は多様」とした。また、放送内容には番組の演出や編集が含まれることを説明し、取材対象者や家族への誹謗中傷をやめるよう訴えていた。

この日、今村社長は大阪市内の同局で会見を開き、「長男と長男役を体験する探偵のやりとりがメインとなったことで、長男さんばかりが家事、育児をしている印象を与えてしまいました」と説明し「子供の育児に関することで、ヤングケアラーなど社会的問題を意識して、取り上げ方はデリケートであって慎重な対応が必要だった。こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するもので、当社として深く反省しています」と“謝罪”した。ただ、演出・編集に向けられた「ねつ造」「やらせ」などの声には、事実に基づく演出として「ねつ造、やらせには当たらない」と否定し、番組についても継続の意向を示していた。