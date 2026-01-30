総じて軟調地合いで始まる＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均はマイナス圏推移。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２３９．９６ドル安の４万８８３１．６０ドル、ナスダック総合指数が１６７．９６安の２万３５１７．１６。



本日トランプ大統領が本日（米国時間29日夜）、次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名すると自身のSNSで明らかにした。これによりドル買いが強まった。ウォーシュ氏は他の候補者に比べてややタカ派的と目されており、今後の利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことが、株式市場の重石となっている。もっとも、同氏は次期議長の大本命とされていたためサプライズ感はなく、市場への影響は限定的なものにとどまっている。



ハイテク株中心の「マグニフィセント・セブン」では、前日の決算を受けて下落していたテスラ＜TSLA＞が反発。イーロン・マスク氏率いるスペースXが、今年後半に予定しているIPOを前に、テスラもしくは同氏保有のAI企業「xAI」との合併を検討しているとの報道が好感された。一方、昨日の引け後に発表された決算でiPhoneの販売好調が示されたアップル＜AAPL＞は、時間外で一時売られるなど不安定な動き。前日に好決算で大きく買われたメタ＜META＞は、ポジション調整の売りに押されている。



ダウ採用銘柄では、寄り付き前に決算を発表したアメリカン・エキスプレス（アメックス）が、第4四半期の1株利益が市場予想に届かなかったことを嫌気され下落。同業のビザも軟調に推移している。一方、ベライゾンは2019年以来となる契約者数の伸びを公表し、最大250億ドルの自社株買い計画を示したことで大幅高となっている。



その他銘柄では、四半期ベースで過去最高の売上高と利益を記録したデッカーズ・アウトドア＜DECK＞が急騰。



また、好決算を発表したサンディスク＜SNDK＞も堅調。同社は日本のキオクシアとの合弁事業を2034年12月末まで延長することもあわせて発表し、材料視されている。



テスラ＜TSLA＞ 432.49（+15.93 +3.82%）

アップル＜AAPL＞ 254.55（-3.73 -1.44%）

メタ＜META＞ 721.35（-16.96 -2.30%）

ベライゾン＜VZ＞ 43.12（+3.31 +8.31%）

ビザ＜V＞ 324.53（-7.27 -2.19%）

アメックス＜AXP＞ 350.58（-7.92 -2.21%）

サンディスク＜SNDK＞ 605.49（+66.19 +12.27%）

デッカーズ・アウトドア＜DECK＞ 114.84（+14.94 +14.95%）



MINKABU PRESS

外部サイト