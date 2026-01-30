ドル円のピボットは １５４．１２円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（00:34現在）
ドル円
現値154.74 高値154.76 安値152.87
157.27 ハイブレイク
156.01 抵抗2
155.38 抵抗1
154.12 ピボット
153.49 支持1
152.23 支持2
151.60 ローブレイク
ユーロ円
現値183.91 高値184.07 安値183.03
185.35 ハイブレイク
184.71 抵抗2
184.31 抵抗1
183.67 ピボット
183.27 支持1
182.63 支持2
182.23 ローブレイク
ポンド円
現値212.29 高値212.47 安値211.12
214.15 ハイブレイク
213.31 抵抗2
212.80 抵抗1
211.96 ピボット
211.45 支持1
210.61 支持2
210.10 ローブレイク
