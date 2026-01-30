プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ソーセージとホウレン草入りオムレツ」 「白菜とリンゴのサラダ」 「パリパリチーズ」 の全3品。
オムレツやチーズをおつまみに、ワインを合わせても◎

【主菜】ソーセージとホウレン草入りオムレツ
卵液を流し込んだら蓋をして焼くだけ！失敗なしのオムレツです。

調理時間：20分
カロリー：395Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ソーセージ  4本 ホウレン草  1/2束
ジャガイモ  (小)1個
＜卵液＞
  卵  3個
  牛乳  大さじ1
  プロセスチーズ  30g
  塩コショウ  少々
ケチャップ  適量 サラダ油  適量 パセリ  (飾り用)適量

【下準備】

ソーセージは、幅1.5cmに切る。ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、幅2cmに切る。

ジャガイモは皮をむいて、1.5cm角に切る。耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分程加熱する。

プロセスチーズは1cm角に切る。ボウルに＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 小さめのフライパンにサラダ油を中火で熱し、ソーセージ、ホウレン草、ジャガイモを炒める。油がまわったら、＜卵液＞を流し入れる。蓋をして弱火で5〜6分焼き、裏返して1〜2分焼く。

2. 食べやすい大きさに切って器に盛り、ケチャップをかけてパセリを添える。

【副菜】白菜とリンゴのサラダ
白菜とリンゴに、マスタード入りドレッシングがよく合います。

調理時間：10分
カロリー：134Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

白菜  2枚
  塩  少々
リンゴ  1/4個
スライスアーモンド  適量 ＜ドレッシング＞
  EVオリーブ油  大さじ1
  酢  大さじ1
  ハチミツ  小さじ1
  粒マスタード  小さじ1
  ハーブソルト  少々

【下準備】

白菜はせん切りにし、塩でもんでしんなりさせ、水気を絞る。リンゴは皮ごと細切りにする。 ＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 白菜とリンゴを混ぜ合わせて器に盛り、＜ドレッシング＞をかけ、スライスアーモンドを散らす。

【副菜】パリパリチーズ
レンジであっという間にできます。トッピングを工夫してもよいですね。

調理時間：5分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

スライスチーズ  (溶けるタイプ)4枚
粗びき黒コショウ  少々

【作り方】

1. スライスチーズを2等分し、オーブンシートにのせ、粗びき黒コショウを振る。電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。粗熱を取り、器に盛る。

焦がさないように様子を見ながら加熱してください。