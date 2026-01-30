【今日の献立】2026年1月31日(土)「ソーセージとホウレン草入りオムレツ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ソーセージとホウレン草入りオムレツ」 「白菜とリンゴのサラダ」 「パリパリチーズ」 の全3品。
【主菜】ソーセージとホウレン草入りオムレツ
卵液を流し込んだら蓋をして焼くだけ！失敗なしのオムレツです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：395Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ソーセージ 4本 ホウレン草 1/2束
ジャガイモ (小)1個
＜卵液＞
卵 3個
牛乳 大さじ1
プロセスチーズ 30g
塩コショウ 少々
ケチャップ 適量 サラダ油 適量 パセリ (飾り用)適量
【下準備】ソーセージは、幅1.5cmに切る。ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、幅2cmに切る。
©Eレシピ
ジャガイモは皮をむいて、1.5cm角に切る。耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分程加熱する。
©Eレシピ
プロセスチーズは1cm角に切る。ボウルに＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小さめのフライパンにサラダ油を中火で熱し、ソーセージ、ホウレン草、ジャガイモを炒める。油がまわったら、＜卵液＞を流し入れる。蓋をして弱火で5〜6分焼き、裏返して1〜2分焼く。
©Eレシピ
2. 食べやすい大きさに切って器に盛り、ケチャップをかけてパセリを添える。
©Eレシピ
【副菜】白菜とリンゴのサラダ
白菜とリンゴに、マスタード入りドレッシングがよく合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：134Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）白菜 2枚
塩 少々
リンゴ 1/4個
スライスアーモンド 適量 ＜ドレッシング＞
EVオリーブ油 大さじ1
酢 大さじ1
ハチミツ 小さじ1
粒マスタード 小さじ1
ハーブソルト 少々
【下準備】白菜はせん切りにし、塩でもんでしんなりさせ、水気を絞る。リンゴは皮ごと細切りにする。 ＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 白菜とリンゴを混ぜ合わせて器に盛り、＜ドレッシング＞をかけ、スライスアーモンドを散らす。
©Eレシピ
【副菜】パリパリチーズ
レンジであっという間にできます。トッピングを工夫してもよいですね。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）スライスチーズ (溶けるタイプ)4枚
粗びき黒コショウ 少々
【作り方】1. スライスチーズを2等分し、オーブンシートにのせ、粗びき黒コショウを振る。電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。粗熱を取り、器に盛る。
©Eレシピ
焦がさないように様子を見ながら加熱してください。