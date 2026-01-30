日本テレビ30日news zeroでは、『巨人軍監督日記』を放送。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談しました。

話は今シーズンからメジャー挑戦する岡本和真選手について。2014年ドラフト1位で巨人に入団してから11年間で自分を磨き、絶対的な4番に成長。ポスティングシステムを利用し、カナダ・トロントに本拠地を置くブルージェイズと契約が決まりました。

契約が決定すると岡本選手からすぐ阿部監督の下に報告があったとのこと。阿部監督は「とにかく頑張って。こっちも応援するから。たまにでいいから『ジャイアンツのことも気にしてね』と言ったら。『いや、ちゃんと毎日見ます』と。いや、いいんだよそれは（笑）。まず自分のことを頑張ってねと、冗談交じりでお話はできました」と話しました。

阿部監督は巨人における岡本選手について「しっかりなんか背負っていてくれたなっていうのは、すごく感じました。その責任というか、そういうのをすごく感じてやってくれていたので、うれしかったなというのもあります。本当に全世界に知れ渡るような選手になって欲しいですし。すごく歓迎されているという話は聞いているので、ぜひ早く馴染んで欲しい」とコメント。

巨人の主砲が、アメリカの舞台で大活躍することを期待しています。