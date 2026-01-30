ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１５０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間10:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 48920.97（-150.59 -0.31%）
ナスダック 23589.73（-95.39 -0.40%）
CME日経平均先物 53750（大証終比：+360 +0.67%）
欧州株式30日GMT15:06
英FT100 10216.79（+45.03 +0.44%）
独DAX 24537.43（+227.97 +0.94%）
仏CAC40 8133.83（+62.47 +0.77%）
米国債利回り
2年債 3.541（-0.018）
10年債 4.238（+0.006）
30年債 4.870（+0.017）
期待インフレ率 2.344（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（+0.005）
英 国 4.505（-0.006）
カナダ 3.416（+0.001）
豪 州 4.806（-0.029）
日 本 2.243（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.55（+0.13 +0.20%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5070.60（-284.20 -5.31%）
ビットコイン（ドル）
83379.44（-1002.83 -1.19%）
（円建・参考値）
1289万3797円（-155078 -1.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
