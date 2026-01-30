ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は１５０ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移

NY株式30日（NY時間10:06）（日本時間00:06）
ダウ平均　　　48920.97（-150.59　-0.31%）
ナスダック　　　23589.73（-95.39　-0.40%）
CME日経平均先物　53750（大証終比：+360　+0.67%）

欧州株式30日GMT15:06
英FT100　 10216.79（+45.03　+0.44%）
独DAX　 24537.43（+227.97　+0.94%）
仏CAC40　 8133.83（+62.47　+0.77%）

米国債利回り
2年債　 　3.541（-0.018）
10年債　 　4.238（+0.006）
30年債　 　4.870（+0.017）
期待インフレ率　 　2.344（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.845（+0.005）
英　国　　4.505（-0.006）
カナダ　　3.416（+0.001）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.55（+0.13　+0.20%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5070.60（-284.20　-5.31%）

ビットコイン（ドル）
83379.44（-1002.83　-1.19%）
（円建・参考値）
1289万3797円（-155078　-1.19%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ