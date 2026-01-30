『ごぶごぶフェス 2026』過去最大規模で開催決定 第一弾出演アーティスト発表＆浜田雅功のメッセージ到着
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェス』が6月6・7日の2日間にわたって開催されることが決定。第3回となる今回は、会場を関西最大級の野外会場である「万博記念公園 東の広場」へと移転し過去最大規模となることが決まった。きょう30日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』で発表された。
【画像】端的で力強い浜田雅功CEO直筆メッセージ
浜田雅功の何気ない一言から始まった音楽フェス。2024年の初開催から「全方位に浜田の血が通ったフェス」をモットーに、趣向を凝らした特別な空間を創出。アーティストによる圧巻のライブアクトに息を呑み、浜田とのトークでは大きな笑いが巻き起こる、唯一無二の音楽フェスとして進化を遂げてきた。
MC、ヘッドライナーを浜田雅功が務める。そして、浜田が出演を熱望する豪華アーティストも第1弾出演者が発表された。
DAY1（6月6日）には、3年連続となる湘南乃風の参戦が決定。2025年11月、阪神甲子園球場で、浜田と交わした約束を守り、今年も『ごぶごぶフェス』に降臨する。フェステーマソング「人生爆笑」の制作も手掛け、『ごぶごぶフェス』と最も所縁が深いアーティストと言っても過言ではない。
DAY2（6月7日）には、北村匠海、矢部昌暉、橘柊生、泉大智で構成された4人組バンドDISH//が初参戦。名曲「猫」の全バージョン合算の累計再生回数は10億回を突破。2021年には紅白歌合戦への出演も果たした。過去には「WOW WAR TONIGHT」や「チキンライス」等、浜田の楽曲をカバーしている。今回、そんな浜田からの熱いオファーに応え、「ごぶごぶフェス」のステージに降り立つ。
また、浜田CEOから「絶対来なさい!!」という端的で力強いメッセージも到着した。なお、きょう30日深夜24時30分からは最速先行受付がスタートする。
■公演概要
公演名：ごぶごぶフェスティバル2026
開催日：2026年6月6日（土）・7日（日）
会場：万博記念公園 東の広場 （大阪府吹田市千里万博公園）
MC：浜田雅功
アーティスト：
6月6日（土） 浜田雅功、湘南乃風ほか
6月7日（日） 浜田雅功、DISH//ほか
主催：ごぶごぶフェスティバル事務局
