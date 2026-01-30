EL決勝Tプレーオフの組み合わせが決定!伊東純也のゲンクはディナモ・ザグレブと激突
UEFAヨーロッパリーグ(EL)の決勝トーナメントプレーオフを戦う組み合わせが決まった。第1戦は2月19日、第2戦は同26日に行う。
ELもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)同様にリーグフェーズの上位8チームが決勝トーナメント・ラウンド16へのストレートインを決定。9位から24位までがプレーオフを戦う。
リーグで9位だった日本代表MF伊東純也の所属するゲンク(ベルギー)は、ディナモ・ザグレブ(クロアチア)と対戦。同MF旗手怜央やFW前田大然がいるセルティック(スコットランド)は、シュツットガルト(ドイツ)との対戦に決まった。
組み合わせは以下の通り(左側が第1戦ホーム)。なお、決勝トーナメントのラウンド16は3月12日と19日に行う。
ディナモ・ザグレブーゲンク
ブランーボローニャ
※ラウンド16はフライブルクかローマと対戦
ルドゴレツーフェレンツバーロシ
セルティックーシュツットガルト
※ラウンド16はポルトかブラガと対戦
パナシナイコスービクトリア・プルゼニ
フェネルバフチェーノッティンガム・フォレスト
※ラウンド16はミッティランかベティスと対戦
PAOKテッサロニキーセルタ
リールーレッドスター
※ラウンド16はリヨンかアストン・ビラと対戦
