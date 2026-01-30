　UEFAヨーロッパリーグ(EL)の決勝トーナメントプレーオフを戦う組み合わせが決まった。第1戦は2月19日、第2戦は同26日に行う。

　ELもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)同様にリーグフェーズの上位8チームが決勝トーナメント・ラウンド16へのストレートインを決定。9位から24位までがプレーオフを戦う。

　リーグで9位だった日本代表MF伊東純也の所属するゲンク(ベルギー)は、ディナモ・ザグレブ(クロアチア)と対戦。同MF旗手怜央やFW前田大然がいるセルティック(スコットランド)は、シュツットガルト(ドイツ)との対戦に決まった。

　組み合わせは以下の通り(左側が第1戦ホーム)。なお、決勝トーナメントのラウンド16は3月12日と19日に行う。

ディナモ・ザグレブーゲンク

ブランーボローニャ

※ラウンド16はフライブルクかローマと対戦

ルドゴレツーフェレンツバーロシ

セルティックーシュツットガルト

※ラウンド16はポルトかブラガと対戦

パナシナイコスービクトリア・プルゼニ

フェネルバフチェーノッティンガム・フォレスト

※ラウンド16はミッティランかベティスと対戦

PAOKテッサロニキーセルタ

リールーレッドスター

※ラウンド16はリヨンかアストン・ビラと対戦