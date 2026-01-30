【POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size】 2026年6月 発売予定 価格：8,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Waveより、2026年6月に発売予定のノンスケールフィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size」。こちらは、劇場版「グリッドマン ユニバース」に登場する主人公のクラスメイト「宝多六花」を立体化したものだ。

今回は、アニメやゲームなどのインテリア商品を販売している「カーテン魂」で描き下ろされた水着イラストをモチーフにフィギュア化されている。夏よりも前に手に入れられることに加えて、価格帯も比較的手ごろなところも嬉しいポイントだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約220mmだ

元となったイラストがあるので比較もしやすく、細部まで含めてしっかりと再現されているのがわかる。今回は、両手を頭の後ろに回しているようなポーズになっており、こちらも体のラインを強調するような姿だ。

海辺近くで風が強いためか、紺色の髪は少し横になびいているようで、少し角度を変えると、動きがつけられているのがよくわかって面白い。一部の髪は手に絡んでいるが、こちらもナチュラルな雰囲気を醸し出している。青く大きな瞳や少しだけ開けた口元など、表情も可愛らしい。

大きな瞳に吸い込まれそう

髪は風で流されているようだ

いろいろな角度から眺めたくなる

ビキニの上は、水色に紺色のヒモがつけられたシンプルなデザインで、片方の胸にだけフラミンゴのシルエットが描かれているところもポイントだ。腕にもこのビキニと同じカラーリングのアクセサリーがつけられており、統一感のあるスタイルになっている。

白い素肌が艶めかしい

ビキニにフラミンゴが描かれている

ほっそりとしたウエストも美しい

ビキニの下半身部分は、上半身とは逆に紺色をベースにしつつ、ヒモの部分は淡い色合いになっているところがユニークだ。片足をくの字に曲げたポーズで立っているところもキュートである。台座部分は砂浜をイメージしたようなデザインになっており、こちらも作品にピッタリだ。

下半身部分のビキニは布の面積が少なめだ

足をくねらせているようなポーズだ

台座はシンプルだが砂浜のようなデザインになっているところが良い

こちらの「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の製品サンプルだ。どんなクオリティに仕上がっているのか気になるという人は、この機会にお店に足を運んで自分の目で確かめてみよう！

【フォトギャラリー】

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会