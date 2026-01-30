【Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）】 1月31日 発売 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、「Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）」を1月31日に発売する。価格は22,000円。

「Figuarts Zero Touche Métallique」に、全世界で人気を誇るダークファンタジーの金字塔「ベルセルク」より、主人公の「ガッツ」が狂戦士の甲冑を纏って登場する。

「Figuarts Zero Touche Métallique（フィギュアーツゼロ トゥシェ メタリーキ）」は、「メッキ塗装」と通常塗装のハイブリッド彩色による「金属感」溢れる仕上げ、各キャラクターの「躍動感」を卓越した造形技術で再現するスタチューラインとなっている。

クリーチャー的表現を得意とする造形師・大山竜氏が「海神戦」の「ガッツ」を圧巻の姿で造形。メッキ加工された大剣「ドラゴンころし」を装備した姿で立体化されている。

「Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）」

サイズ：全高 約350mm

素材：ABS、PVC

【セット内容】

・本体（台座含む）

・コレクションシート

・ディスプレイ補助パーツ

(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社

※発売日は流通により前後する場合があります。