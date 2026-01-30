「ベルセルク」より「Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、「Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）」を1月31日に発売する。価格は22,000円。
「Figuarts Zero Touche Métallique」に、全世界で人気を誇るダークファンタジーの金字塔「ベルセルク」より、主人公の「ガッツ」が狂戦士の甲冑を纏って登場する。
「Figuarts Zero Touche Métallique（フィギュアーツゼロ トゥシェ メタリーキ）」は、「メッキ塗装」と通常塗装のハイブリッド彩色による「金属感」溢れる仕上げ、各キャラクターの「躍動感」を卓越した造形技術で再現するスタチューラインとなっている。
クリーチャー的表現を得意とする造形師・大山竜氏が「海神戦」の「ガッツ」を圧巻の姿で造形。メッキ加工された大剣「ドラゴンころし」を装備した姿で立体化されている。
「Figuarts Zero Touche Métallique ガッツ（狂戦士の甲冑）」
サイズ：全高 約350mm
素材：ABS、PVC
【セット内容】
・本体（台座含む）
・コレクションシート
・ディスプレイ補助パーツ
(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社
※発売日は流通により前後する場合があります。