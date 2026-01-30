OVA「マクロスゼロ」より「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト」を1月31日に発売する。価格は17,600円。
変形・ギミックと複合マテリアルを融合したアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」より、2022年に発売された「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機）」に、ゴーストや各種兵装を装備したセットが再び登場する。ゴースト装備でも、装備を外した状態でも三段変形が可能となっている。
主翼は、通常版、懸架版、バトロイド専用の3種が付属。キャノピーはIRISメッキが施されている。また、ファイター形態では翼下にミサイルランチャーやミサイルポッドを懸架できる。
スカルマークがプリントされた専用台座が付属している。
「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト」
サイズ：全高約140mm（バトロイド時）
材質：ABS、ダイキャスト、PVC製
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・パイロットフィギュア
・主翼左右
・懸架用主翼左右
・バトロイド用小型主翼
・ガンポッド
・ピトー管 ファイター用×2（予備含む）
・ピトー管 バトロイド用
・エアインテーク（開）左右
・着陸脚（前輪・後輪左右）
・脚部ブースター左右
・ディスプレイ用ジョイントパーツ一式
・QF-2200D-B本体
・8連汎用マイクロミサイルランチャー（主翼懸架用）×2
・8連汎用マイクロミサイルランチャー（背中懸架用）×2
・中射程機動ミサイルポッド×2
・ゴースト装備バトロイド用治具パーツ
・ゴースト装備用背部パーツ左右
・補助棒
・専用台座一式
(C)2002 BIGWEST
