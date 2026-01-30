【HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト】 1月31日 発売 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト」を1月31日に発売する。価格は17,600円。

変形・ギミックと複合マテリアルを融合したアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」より、2022年に発売された「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機）」に、ゴーストや各種兵装を装備したセットが再び登場する。ゴースト装備でも、装備を外した状態でも三段変形が可能となっている。

主翼は、通常版、懸架版、バトロイド専用の3種が付属。キャノピーはIRISメッキが施されている。また、ファイター形態では翼下にミサイルランチャーやミサイルポッドを懸架できる。

スカルマークがプリントされた専用台座が付属している。

「HI-METAL R VF-0Sフェニックス（ロイ・フォッカー機） ＋ QF-2200D-B ゴースト」

サイズ：全高約140mm（バトロイド時）

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・パイロットフィギュア

・主翼左右

・懸架用主翼左右

・バトロイド用小型主翼

・ガンポッド

・ピトー管 ファイター用×2（予備含む）

・ピトー管 バトロイド用

・エアインテーク（開）左右

・着陸脚（前輪・後輪左右）

・脚部ブースター左右

・ディスプレイ用ジョイントパーツ一式

・QF-2200D-B本体

・8連汎用マイクロミサイルランチャー（主翼懸架用）×2

・8連汎用マイクロミサイルランチャー（背中懸架用）×2

・中射程機動ミサイルポッド×2

・ゴースト装備バトロイド用治具パーツ

・ゴースト装備用背部パーツ左右

・補助棒

・専用台座一式

(C)2002 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。