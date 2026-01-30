【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 1月31日 発売 価格：66,000円 【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット】 1月31日 発売 価格：15,400円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」及び「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」を1月31日に発売する。価格は「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が66,000円で、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」が15,400円。

本商品は、ガンプラ45周年を記念したアイテムで、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場する、アムロ・レイが設計スタッフとして参加し、アナハイム・エレクトロニクス社が製作したMS「νガンダム」を「ガンプラ」の最高峰ブランド「PERFECT GRADE UNLEASHED」にてプラモデル化したもの。

また、同日に「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」も発売される。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」

1/60スケールで初めての立体化により、内部構造を極限まで再現。説得力をもったストラクチャーとして各パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“建造体験”を味わえる「ULTIMATE UNIT SYSTEM」が採用されている。

また、専用台座の支柱に保持パーツを取り付けることで、フィン・ファンネル装備のνガンダムを安定してディスプレイ可能となっている。

スライド・展開ギミックを内蔵した「ビーム・ライフル」＆「シールド」の他に、2種の「ビーム・サーベル」と「ニュー・ハイパー・バズーカ」が付属し、「ニュー・ハイパー・バズーカ」にはオリジナルの解釈で「ニュー・ハイパー・バズーカ用サポートアーム」を装着できる。

フレームのトラス部位は、メタリックの成形色を使用することで金属的な質感を再現。フレームはメタリックなど複数の成形色により再現されている。また、発光部をイメージした部位には多層構造のプラスチックシールを使用し、メインスラスターのノズルや頭部バルカンの発射口は金属パーツとなっている。

コックピット・ブロックに配置されたサイコ・フレームには二次加工を施し、サイコ・フレームの発光現象を再現。また、映画冒頭シーンを再現できるカバーシールが付属する。

【付属品】

・ビーム・ライフル×1

・ビーム・サーベル×1式

・シールド×1

・ニュー・ハイパー・バズーカ×1

・フェイスパーツ（発光用/非発光用）×各1

・ハンドパーツ(左右)×各4種

・ジョイントパーツ×1式

・フィギュア×2種

・金属パーツ(3種)×1式

・リード線×2種

・センサーカバーシール×1

・マーキングシール×1

・エッチングシール×2

・メタリック3Dシール×1

・専用台座×1

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」

別売りの「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の本体に組み込むことでサイコ・フレームの発光を表現でき、制御ユニットは「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」に付属する専用台座への組み込みが可能となっている。

制御ユニット側面のスイッチで、オートモード（自動連動型）とマニュアルモード（ユーザー操作型）の切り替えができる。単三電池4本（別売り）を使用する。

【付属品】

・PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用LEDユニット×1

(C)SOTSU・SUNRISE

