ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」本日発売！「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」も同日発売
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」及び「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」を1月31日に発売する。価格は「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が66,000円で、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」が15,400円。
本商品は、ガンプラ45周年を記念したアイテムで、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場する、アムロ・レイが設計スタッフとして参加し、アナハイム・エレクトロニクス社が製作したMS「νガンダム」を「ガンプラ」の最高峰ブランド「PERFECT GRADE UNLEASHED」にてプラモデル化したもの。
また、同日に「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」も発売される。
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」
1/60スケールで初めての立体化により、内部構造を極限まで再現。説得力をもったストラクチャーとして各パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“建造体験”を味わえる「ULTIMATE UNIT SYSTEM」が採用されている。
また、専用台座の支柱に保持パーツを取り付けることで、フィン・ファンネル装備のνガンダムを安定してディスプレイ可能となっている。
スライド・展開ギミックを内蔵した「ビーム・ライフル」＆「シールド」の他に、2種の「ビーム・サーベル」と「ニュー・ハイパー・バズーカ」が付属し、「ニュー・ハイパー・バズーカ」にはオリジナルの解釈で「ニュー・ハイパー・バズーカ用サポートアーム」を装着できる。
フレームのトラス部位は、メタリックの成形色を使用することで金属的な質感を再現。フレームはメタリックなど複数の成形色により再現されている。また、発光部をイメージした部位には多層構造のプラスチックシールを使用し、メインスラスターのノズルや頭部バルカンの発射口は金属パーツとなっている。
コックピット・ブロックに配置されたサイコ・フレームには二次加工を施し、サイコ・フレームの発光現象を再現。また、映画冒頭シーンを再現できるカバーシールが付属する。
【付属品】
・ビーム・ライフル×1
・ビーム・サーベル×1式
・シールド×1
・ニュー・ハイパー・バズーカ×1
・フェイスパーツ（発光用/非発光用）×各1
・ハンドパーツ(左右)×各4種
・ジョイントパーツ×1式
・フィギュア×2種
・金属パーツ(3種)×1式
・リード線×2種
・センサーカバーシール×1
・マーキングシール×1
・エッチングシール×2
・メタリック3Dシール×1
・専用台座×1
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」
別売りの「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の本体に組み込むことでサイコ・フレームの発光を表現でき、制御ユニットは「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」に付属する専用台座への組み込みが可能となっている。
制御ユニット側面のスイッチで、オートモード（自動連動型）とマニュアルモード（ユーザー操作型）の切り替えができる。単三電池4本（別売り）を使用する。
【付属品】
・PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用LEDユニット×1
(C)SOTSU・SUNRISE
※発売日は流通により前後する場合があります。