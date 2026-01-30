REGZA RM-G276N

Amazonにて、REGZAのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は2月13日23時59分まで。

今回のセールの対象となっているのは、高視野角なFast IPSパネルを搭載した27インチWQHD（2,560×1,440）解像度の「RM-G276N」と23.8インチフルHD（1,920×1,080）解像度の「RM-G245N」。リフレッシュレートは「RM-G276N」が240Hz、「RM-G245N」が180Hzに対応する。

また、ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに「映画」、「スポーツ」、「標準」の3モードを加えた7つの表示モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームはもちろん、映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめる。

さらに、色再現性に優れた色域規格sRGBのカバー率99%を実現。HDR10に対応し、白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現する。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

