日経225先物：31日0時＝200円高、5万3590円
31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万3590円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては267.15円高。出来高は7613枚となっている。
TOPIX先物期近は3575.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.18ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53590 +200 7613
日経225mini 53590 +200 159076
TOPIX先物 3575.5 -1.5 10787
JPX日経400先物 32205 +15 399
グロース指数先物 697 +0 739
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
