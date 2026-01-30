　31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万3590円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては267.15円高。出来高は7613枚となっている。

　TOPIX先物期近は3575.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.18ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53590　　　　　+200　　　　7613
日経225mini 　　　　　　 53590　　　　　+200　　　159076
TOPIX先物 　　　　　　　3575.5　　　　　-1.5　　　 10787
JPX日経400先物　　　　　 32205　　　　　 +15　　　　 399
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+0　　　　 739
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース