ニューエラ×©SAINT Mxxxxxx注目コラボ♡存在感際立つ最新ヘッドウェア

ストリートとアートが交差する特別なコラボレーションが、ニューエラから登場します。READYMADEの細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に活躍するCali DeWittが手がける©SAINT Mxxxxxxとのタッグにより、存在感あふれるヘッドウェアが完成。定番モデルをベースにしながら、今季ならではのディテールを加えたデザインは、コーディネートの主役にぴったり。ファッション感度の高い女性にも注目してほしい限定アイテムです。

定番モデルを進化させたデザイン

ベースモデルには、両ブランドのコラボレーションで定番となっている[Retro Crown 9FIFTY™]を採用。

フロントにはニューエラならではの立体的な刺繍ロゴを施し、存在感を高めています。右サイドには今季を象徴する野球ボールモチーフのアイコンを配置し、さりげない遊び心をプラス。

バックスタイルには”Celebrity”ロゴをあしらい、どの角度から見ても印象的な仕上がりです。

ラインアップと発売情報

［Retro Crown 9FIFTY™］

価格：各15,400円

全4色展開で、ニューエラ公式オンラインストアおよび©SAINT Mxxxxxx正規ディーラーにて、2月7日(土)より発売されます。

ストリート感とアート性を兼ね備えたヘッドウェアは、デイリーコーデのアクセントとしても活躍。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

特別感を纏う最旬ヘッドウェア

ニューエラと©SAINT Mxxxxxxが生み出した今回のコラボレーションは、シンプルながらも細部にまでこだわりが光る逸品。

被るだけでスタイリングを格上げしてくれる存在感は、カジュアルにもモードにもマッチします。

ストリートファッションを愛する方はもちろん、いつものコーデに新鮮さを加えたい女性にもおすすめ。特別な一品で、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡