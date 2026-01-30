『葬送のフリーレン』第2期の新情報！ マッドハウス制作ジャケット＆アベツカサ描き下ろしミニ色紙解禁
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期のBlu-ray & DVD第1巻が4月15日に発売されることが決定した。さらに、新規描き下ろしのジャケットビジュアル＆アベツカサ描き下ろしミニ色紙イラストが解禁された。
【画像】南の勇者とフリーレンの2ショット！公開されたミニ色紙ビジュアル
第1巻のジャケットビジュアルは、楽しそうに魔導書を読むフリーレンの姿。魔導書や地図が散らばった部屋で明かりを灯し、魔導書に読みふける楽しげなフリーレンの表情を見ることができる。
また、こちらも第1期に引き続き各巻の初回生産限定の封入特典となる「アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙」には、先週1月23日に放送された第30話「南の勇者」をほうふつとさせる構図。かつて“人類最強”と称された“南の勇者”と、ヒンメルたちと出会う前のフリーレンが背中合わせで描かれている。
そして他にも、公式デフォルメミニキャラを手がけるめばち氏描き下ろしステッカー、ポストカード5枚セット、特別対談などを掲載した24Pブックレットなどが初回生産限定特典として封入される豪華仕様となる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
