CL決勝Tプレーオフの組み合わせが決定!南野擁すモナコは王者パリSGと同国対決に
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフの組み合わせが決まった。第1戦は2月17日と18日、第2戦は2月24日と25日に行う。
28日に終了したリーグフェーズの結果で、アーセナル(イングランド)、バイエルン(ドイツ)、リバプール(イングランド)、トッテナム(イングランド)、バルセロナ(スペイン)、チェルシー(イングランド)、スポルティング(ポルトガル)、マンチェスター・シティ(イングランド)の上位8チームが決勝トーナメントのラウンド16入りを決定。残りを決めるプレーオフの組み合わせが決定した。
リーグフェーズで最上位の9位だったレアル・マドリー(スぺイン)はベンフィカ(ポルトガル)と対戦。日本代表MF南野拓実が所属するモナコ(フランス)は、王者のパリSG(フランス)との同国対決になった。
以下、プレーオフの組み合わせ(左側が第1戦ホーム)。なお、ラウンド16は3月10日と11日、同17日と18日に開催する。
ベンフィカーレアルマドリー
ボデ・グリムトーインテル
※ラウンド16はスポルティングかマンチェスター・シティと対戦
モナコーパリSG
カラバフーニューカッスル
※ラウンド16はバルセロナかチェルシーと対戦
ガラタサライーユベントス
アトレティコ・マドリーークラブ・ブルージュ
※ラウンド16はリバプールかトッテナムと対戦
ドルトムントーアタランタ
オリンピアコスーレバークーゼン
※ラウンド16はアーセナルかバイエルンと対戦
