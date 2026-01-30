ウクライナのゼレンスキー大統領 ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃　「ロシアが攻撃しないのであればウクライナ側もしない」

ウクライナのゼレンスキー大統領は、1月中旬以降から続いているロシア軍によるエネルギー施設への攻撃について、「ロシアが攻撃しないのであれば、ウクライナ側も攻撃しない」と述べました。

ウクライナの地元メディアによりますと、ゼレンスキー大統領は30日、ロシアとの間でエネルギー施設への攻撃停止に関する正式な合意はないとした上で、相互に攻撃を控える用意があるとの考えを示しました。

ウクライナでは1月中旬以降、ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃が続き、各地で大規模な停電が起きています。

首都キーウでは、一時100万人以上が停電の影響を受け、4000棟以上で暖房設備が停止したということです。

エネルギー省は29日、「依然として電力不足が続いている」とした上で、キーウで計画停電を実施すると明らかにしました。

一方、UAE（アラブ首長国連邦）で2月1日に予定されているウクライナとアメリカ、ロシアの3者による和平協議について、ゼレンスキー氏は「アメリカとイランをめぐる情勢を踏まえ、会談の日程や場所が変更される可能性がある」と述べ、調整が続いているとの認識を示しました。

また、アメリカが取得に関心を示しているグリーンランドについては「将来、他国の領土を奪い、その後で法的に承認する前例として利用される可能性がる」として懸念を示しました。