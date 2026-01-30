LIL LEAGUEが、3⽉4⽇(⽔)発売の2ndアルバム『NEOMATIC』の収録全曲を解禁した。

本日福岡サンパレスで開催された＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”＞公演の最後に、「LILMATIC」Teaser 1が初解禁。これまでアルバムのリード曲については一切明かされておらず謎に包まれていた中、「エリーゼのために」のメロディとともに「LILMATIC 2.4 Wed 0:00」の文字が表示されると、突然のサプライズに会場が歓声に包まれた。

『NEOMATIC』には、リード楽曲「LILMATIC」のほか、2026年1〜2月開催のホールツアー＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”＞のテーマ曲「Wonder Island」の収録が新たに決定した。

映像付き盤には、リード曲「LILMATIC」のミュージックビデオとメイキングのほか、「Youth Spark」「刺激最優先」「真夏ノ花⽕」のミュージックビデオを収録。さらに、2025年12月開催の＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞から、LIL LEAGUEパートの収録も決定。ライブ当日の舞台裏に密着したメイキング映像も必見だ。