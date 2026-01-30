全8節のリーグフェーズが終わったUEFAチャンピオンズリーグは30日、ノックアウトフェーズ・プレーオフの組み合わせ抽選が行われました。リーグフェーズでの上位8チームはすでにベスト16進出が決定。残りの8チームは、リーグフェーズ9位から24位によるチームでの争いとなります。

レアル マドリード（スペイン）は、リーグフェーズ最終戦で敗れたベンフィカ（ポルトガル）との再戦。前回王者のパリ サンジェルマンはモナコとのフランス勢による対決などが決まっています。ホーム＆アウェー形式による2戦勝負。リーグフェーズ上位が第2戦をホームで戦うことになります。

【ノックアウトフェーズ・プレーオフ対戦カード】※左が第1戦ホーム （）はリーグフェーズ順位モナコ（21位/フランス） − パリ サンジェルマン（11位/フランス）ガラタサライ（20位/トルコ） − ユベントス（13位/イタリア）ベンフィカ（24位/ポルトガル） − レアル マドリード（9位/スペイン）ドルトムント（17位/ドイツ） − アタランタ（15位/イタリア）カラバフ（22位/アゼルバイジャン） − ニューカッスル（12位/イングランド）クラブ ブルージュ（19位/ベルギー） − アトレチコ マドリード（14位/スペイン）ボデ/グリムト（23位/ノルウェー） − インテル（10位/イタリア）オリンピアコス（18位/ギリシャ） − レバークーゼン（16位/ドイツ）