上質なカラーリングにも注目

トライアンフモーターサイクルズジャパンは2026年1月27日に、1960年代の英国カフェレーサー文化から着想を得た限定モデル「Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition（スピードツイン1200カフェレーサーエディション）」を発表しました。

このモデルは世界で800台のみが生産され、すべての車両にはその希少価値を裏付けるシリアルナンバー入りの証明書が付属します。

この限定モデルは、トライアンフのモダンクラシックカテゴリーに属する「Speed Twin 1200」をベースとしており、カフェレーサー・スポーツスタイルを徹底的に追求しています。低くコンパクトなライディングポジションと流麗なシングルシートのシルエットを生み出すため、タンデムステップを廃し、クリップオンハンドル、ブラウンのバレットシート、そしてバーエンドミラーといった上質なパーツが標準で装備されました。

その佇まいを決定づけるのが、英国のレーシングスピリットにインスパイアされた専用カラーリングです。フューエルタンクはアルミニウム・シルバーを基調にコンペティション・グリーンのパネルが配置され、その境目にはエンパイア・ゴールドのコーチラインをあしらうことでプレミアム感を増長。タンクには同じくエンパイア・ゴールドで「Cafe Racer Edition」のグラフィックが、サイドパネルにはアルミニウム・シルバーで「12」のナンバーグラフィックが描かれ、レーシングヘリテージを色濃く反映しています。

心臓部には、最高出力105PS／7750rpm、最大トルク112Nmを発揮する排気量1200ccのボンネビル・バーチカルツインエンジンを搭載。特徴的な270度クランクと低慣性クランクシャフトの組み合わせは、スロットル操作に対する鋭いレスポンスと、鼓動感あふれるフィーリングをもたらします。

足回りには、フルアジャスタブルのマルゾッキ製フロントフォークとオーリンズ製リアサスペンションを装備。ブレーキシステムは320mm径のツインディスクにブレンボ製Stylemaキャリパーを組み合わせ、タイヤには高性能なメッツラー Racetec RR K3を標準装備することで、安心感の高い制動力を実現しています。

また、クラシックなスタイリングの中に最新のテクノロジーも融合させており、エンジンレスポンスを最適化する「Road」「Rain」「Sport」の3つのライディングモードに加え、コーナリングABSとトラクションコントロールを標準装備。さらに、スムーズでダイレクトなシフト操作を可能にするトライアンフ・シフトアシストも搭載されています。

トライアンフのCCOであるポール・ストラウド氏は、このモデルについて次のようにコメントしています。

「最新のSpeed Twin 1200は、パフォーマンス、スタイル、そして日常での使いやすさを重視する世界のライダーから高い評価を得ています。その成功から誕生したSpeed Twin 1200 Cafe Racer Editionは、1960年代の英国カフェレーサー・シーンにインスピレーションを得たモデルとして、Speed Twinの頂点に位置づけられます。

世界限定800台という生産数により、コレクターはもちろん、日常的に走りを楽しむライダーにとっても魅力的な一台となるでしょう」。

Speed Twin 1200 Cafe Racer Editionの予約注文は、2026年1月27日より全国のトライアンフ正規販売店で開始され、価格（消費税込）は251万9000円となっています。