私たちはアイドルに対して、歌やダンス、ビジュアル、立ち居振る舞いまで隙のない完成度を求めながら、同時に、「まだ成長途中にある」という姿にも強く惹かれてしまう。一見すると矛盾しているようにも思える「完璧さ」と「未完成さ」が、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第3話では、NAZE vs TORINNERのライブパフォーマンス、吾妻（中村倫也）vsパク・ジス（キム・ジェギョン）のプロデューススタイルとして描かれた。

TGCのステージを成功させ、一気に波に乗ろうとしていた吾妻とNAZE。だが、彼らを徹底的に潰そうと、TORINNERが所属する巨大事務所から圧力がかかる。取材や番組出演は次々と白紙になり、雑誌にはNAZEを下げる記事が続々と掲載される始末。そんな追い詰められたNAZEのもとに、なぜかTORINNERの絶対的センター・リョウ（岩瀬洋志）が、ライブへのゲスト出演のオファーを持ちかける。それはパク・ジスプロデューサーが仕掛けた公開処刑の罠だった。

タダでステージに上がることができる。崖っぷちにいるNAZEにとっては渡りに舟の話にも思えたが、リョウの弟であるユウヤは、ずっと抱えていた複雑な思いを爆発させるように、「そんなのやるわけないだろ！ これ以上、僕の仲間をバカにしないでくれ」と啖呵を切って拒む。しかし、吾妻は「いいじゃん、それ！ やろうぜ」と、なぜか乗り気。それどころか、「いい話をありがとうな、ユウヤの兄貴」と握手までしてみせるのだった。もちろん、吾妻の目には、リョウがパク・ジスプロデューサーによって動かされていることもお見通し。この敵が用意した罠を、逆に利用してやろうという魂胆だった。

自分を知るための武者修行となった「友だち1000人できるかな大作戦」

吾妻は、まずNAZEに「自分のことをまったく知らない人たちに、どうすれば興味を持ってもらえるのか」を説く。そのために必要なことは「自分で自分を知ることだ」とも。自分が人からどう見られているのか。その上でセールスポイントはどこなのか。それをライブまでに見つけるため、NAZEに街へと出て、自分たちをアピールして来いと命じる。その作戦名が「友だち1000人できるかな大作戦」というネーミングセンスも、吾妻らしいところ。

街を行く人々からNAZEにかけられる言葉は辛辣だ。メンバーの出身国を聞いて「日本人？ タイ人？ なのにK-POP？」「わざわざ韓国の音楽、やらなくてもよくない？」という残酷な疑問が投げかけられる場面も。見ず知らずの人に好き放題言われて傷つくメンバーを、もはや見ていられないと訴えるマネージャーの水星（池田エライザ）。そんな彼女をいなしながら、吾妻のなかでアイデアがひらめくのだった。

知らないのであれば、知ってもらえばいい。NAZEのメンバーの子どもの頃の写真を映し出し、彼ら一人ひとりが辿ってきた“これまで”に思いを馳せさせる演出。彼らが身にまとうのは、異なる場所から集まって、ひとつのチームとなって活動している覚悟を示す衣装だ。アウェイなステージだからこそ差し出せる「未完成さ」は、まだ何者でもないNAZEの今だからこその魅力として映った。意表を突くライブに、観客TORINNERからも思わず「なんかNAZEかわいいかも」と新規感愛着が沸いた様子だった。

オンリーワンの旨味を引き出した「闇鍋SHOW」

このステージを完成させるためには、NAZEの「未完成さ」は「可能性」なのだと、NAZE自身が実感することが最も大切だった。そのために吾妻が用意したのは、日本、韓国、タイの食材がごちゃ混ぜになった「闇鍋」。どんな味がするのか見当もつかないビジュアルだが、勇気を出して食べてみると、これが意外とイケる味。

吾妻は「こうやっていろんな食材を組み合わせることで、世界中のどこにもない、この鍋にしかない味が生まれる。それぞれの特徴をうまくミックスすれば、もともとの素材だけでは出せない良さが生まれる。それが、お前たち7人でしか出せないオンリーワンの旨味だ。その旨味を引き出すために、料理人である俺がいる。俺の味付けで、お前たちの旨味はどんどん増していく！」と力説し、「どの食材が、どこの国のものかだなんて関係ない。誰かと自分を比べたり、真似をする必要もない。俺たちの力で、俺たちにしかない旨味を出す。大切なことは、それだけなんだ。みんなで、俺たちだけの鍋、作ろうぜ」と、ステージに向けて活気づけたのだった。

対して、パク・ジスプロデューサーの「完璧に！」「ミスは許されない」というプレッシャーに晒され続けたTORINNERには、メンバー間で不協和音が生じ始めていた。リョウばかり目立つ今の体制をよく思わないヨヌが、パフォーマンス中に動きを妨げてミスを誘発する。だが、逆にヨヌ自身が足を痛めてしまうという事態に。リョウは咄嗟にヨヌの代わりに大技を決め、なんとかライブを成功させたが、その違和感はグループのなかに残り続ける。

吾妻の眼差しに感じた、誰もがまだ「未完成」だという愛情

「完璧」であろうとするほど、ほころびが見えやすくなるもの。圧力が生み出す歪みを、吾妻は知っていたのだろう。そして、その歪みによって一番苦しめられるのは、ほかならぬメンバーであるということも。だから、パク・ジスプロデューサーがTORINNERを引き連れて姿を現したとき、「君もその子らも潰れないように気をつけな」と言ったのかもしれない。そう考えると、罠を仕掛ける側になってしまっていたことを謝るリョウに対して、「さすがユウヤの自慢の兄貴だ」と優しい声をかけたのも頷ける。吾妻から見れば、「完璧」と称されるリョウのなかにも、まだまだ「未完成」な可能性を見出しているのではないだろうか。

「完璧」には、想定外の事態を許さない厳しさがある。一方で、吾妻が得意とするのは、むしろその「真逆」とも言える予想を裏切る発想の転換だ。その思いがけない展開があるからこそ、人は人を愛しく思い、ときめきにつながる。それは「闇鍋SHOWだ！」とウインクをしてみせた、吾妻自身にも言えることだ。

最初は、あんなにもNAZEのプロデュースに対して非協力的だった吾妻が、第3話のラストではパク・ジスプロデューサーに対して「俺の仲間をバカにするやつは許さない。次やったらぶっ飛ばすぞ」と言い放つ。なんだかんだ言いながら、それほどNAZEに対して熱い思いを抱いていたのだということが、私たちの想像を上回った瞬間だった。厳しくも、愛しい。吾妻に対しても、そしてこのドラマ全体に対しても、そんな温かな感情が湧いてくるのは、誰もがまだ「未完成」であることを認め、そして共に成長していこうという「完璧」な愛に溢れているからかもしれない。（文＝佐藤結衣）