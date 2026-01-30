◆りそなBリーグ2部（B2）愛媛77―85福岡（30日、松山市総合コミュニティセンター）

西地区5位のライジングゼファー福岡が同2位の愛媛を破り、連敗を2で止めた。

福岡は第1クオーター（Q）、29日に加入が発表されたティム・シュナイダーの3点シュートなどで21―21と互角の戦いを繰り広げた。第2Qには昨年末に特別指定選手として加入した早大3年の下山瑛司が2本の3点シュートを決めるなど躍動。42―39で折り返した。第3Qには西川貴之が3点シュートを2本決めるなどして突き放した。

この日はけが明けで3日山形戦以来の出場となったパブロ・アギラールも11得点をマーク。福島雅人監督は「うちはけがが多く、1カ月半ぐらい思うように選手たちがプレーできなかったり、負担がかかったりして心配をかけた。良いきっかけになったかな」と上位相手の快勝にうなずいた。

4日山形戦以来の出場で13得点した下山は「持ち味のスピードでトランジション（攻守の切り替え）で生きた。レイアップ（シュート）を狙いながら、しっかりビッグマンに合わせてチームの流れをつくれたところはすごく良かった」と手応えを口にした。

【ライジングゼファー福岡の残りホーム日程は…こちら】

福岡は31日もアウェーで愛媛と対戦。次のホーム戦は2月8、9日の両日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で東地区の岩手と戦う。