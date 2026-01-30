＜速報＞米女子開幕戦2日目スタート 首位の畑岡奈紗は23時16分ティオフ
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の第2ラウンドがスタートした。日本時間午後10時10分に世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）らがコースへと飛び出していった。
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
初日に6アンダー・単独首位発進を決めた畑岡奈紗は、午後11時16分にアウトコースからティオフ。世界6位のリディア・コ（ニュージーランド）と同組で回る。8位タイの岩井明愛は午後10時21分にインからスタート。20位タイの西郷真央は翌31日（土）の午前0時22分にティオフを迎える。ともに29位で滑り出したツアー2年目の山下美夢有と竹田麗央は、午前0時に同組でスタートする。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■アウトコース23時16分：畑岡奈紗23時27分：笹生優花23時49分：岩井千怜0時00分：山下美夢有、竹田麗央0時11分：古江彩佳■インコース22時21分：岩井明愛0時22分：西郷真央
