ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡Éã¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎàÉâÀ¤Î¥¤ìá¤ËÊÄ¸ý¡¡µÁÊì¤Î²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡Ä¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Éã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ËÍ§Ã£¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í¼ÈÓ¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤È¤«¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾×·â¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡ÖÀÐ¸¶·¯¡¢¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¿ÆÀÚ¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ë¿©Âî¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ø»Ò¶¡¤¬°ì½ï¤À¤È¿©¤Ù¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎÉ½ã¤¬·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤â²óÁÛ¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î²Ç¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬¥¦¥Á¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤è¡£¥¦¥Á¤Î¿ÆÉã¤¬¿©¤Ù¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤¬¡Ë¡Ø¤³¤ì¤«¤éÃÎ»ö¤¬´ó¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎºÝ¡¢Èë½ñ¤«¤é¡Ö¤´ÈÓ¤ÎÁ°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿µÁÊì¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤ÆÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Î¿ÆÉã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¶¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡£¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¶¡¢¸å¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤«¤é¡Ö¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¡Ø°ì±þ¡¢²¶¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤Ï¸À¤¦¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£