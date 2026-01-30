女優の米倉涼子が主演する映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督）が、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで２月１３日から世界２４０以上の国・地域で配信される。

佐々涼子氏の小説「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」を原作に、米倉が国境を越えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士を演じる感動のヒューマンドラマ。２０２３年にドラマシリーズ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が配信開始され、今作はその続編で初の映画化となる。現在はドラマの第１話がプライムビデオとＹｏｕＴｕｂｅで無料配信されている。

米倉が演じるのは、羽田空港内に事務所を構える小さな会社「エンジェルハース」の口は悪いけど情に厚い剛腕社長・伊沢那美。今作では、メキシコで亡くなった日本人送還のため、現地へ飛ぶことに。故人の魂を迎えるメキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも自身と安否不明となっている恋人・足立幸人の過去と向き合う。さらにエンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア、イタリア、アメリカなど世界中で奮闘する。同作には米倉のほか、松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優、織山尚大、鎌田英怜奈、谷田歩、向井理、遠藤憲一らが出演する。

東京地検は３０日、麻薬取締法違反容疑などで書類送検された米倉を不起訴とした。理由を明らかにしていない。

米倉を巡っては、一部週刊誌が昨年１０月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報道した。米倉は昨年１２月に公式サイトで「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と報告していた。