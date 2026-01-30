ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ちいかわ プレミアムドームクッション“うさぎ&モモンガ”」を紹介します☆

セガプライズ「ちいかわ プレミアムドームクッション“うさぎ&モモンガ”」

登場時期：2026年1月23日より順次

サイズ：

・うさぎ 全長約30×30×37cm

・モモンガ 全長約40×30×30cm

種類：全2種（うさぎ、モモンガ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』のグッズが、セガプライズに登場。

人気キャラクター”うさぎ”と”モモンガ”のお顔を大胆にデザインしたドーム型クッションがラインナップされます！

”うさぎ”は長い耳をピンと伸ばしたシルエット。

”モモンガ”はふわふわなシルエットと大きな瞳がしっかり再現されています。

お部屋に置けば目を引くアクセントになること間違いなしの、キュートなクッションです☆

フェイスデザインがインパクト大な、半球型の”うさぎ”と”モモンガ”のドーム型クッション。

セガプライズの「ちいかわ プレミアムドームクッション“うさぎ&モモンガ”」は、2025年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

