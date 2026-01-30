『DREAM STAGE』第4話ゲスト発表 戸田恵子が最強の敵役、関口メンディーはMC役でTBSドラマ初出演
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第4話（2月6日放送）に戸田恵子と関口メンディーがゲスト出演することが明らかになった。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
第4話で戸田が演じるのは、日本芸能界の“女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子。日本デビューに向けて派手な宣伝を展開するライバルグループ・TORINNERを前に、「下品ねえ」と言い放つ強烈な存在感を見せる。NAZEの所属事務所社長ナム・ハユンに共闘を持ち掛ける富子だが、その裏には両グループをも巻き込む恐ろしいワナが隠されており、吾妻も「今回ばかりはお手上げだ」と認める最強の敵として立ちはだかる。
さらに、関口メンディーがバラエティ番組のMC役で登場。TBSドラマ初出演となり、NAZEやTORINNERが出演する番組を進行する役どころを担う。個性的なキャラクターで知られる関口が、ドラマの中でどのような表情を見せるのかも見どころだ。
番組内では「真冬の大運動会」と題した企画も描かれ、NAZE、TORINNERに加え、実際に活動するグループを含む総勢26人が集結。物語の緊張感とエンタメ性が一気に加速する展開となる。
