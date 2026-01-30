2026年シーズンのパ・リーグ6監督が、パーソル パ・リーグTVの「FANS MEETUP特別版監督編」に出演。自身の「推しポイント」について語った。

ロッテ・サブロー監督は「意外と料理男子」。「年が明けてから『グランメゾン東京』に凄く影響されて。ソース用の小っちゃい鍋買おうかなと」と、人気ドラマの影響で料理に興じていることを告白。秋季キャンプの際にコーチ陣に手料理を振る舞ったことを明かし「一番美味しかったの味噌汁って言われました」と笑った。

楽天・三木監督は「強いて言うと…少しディズニーかな」とディズニー好きを告白。「名前も三木（ミッキー）で、近いものもありますけど。まあ詳しい人と比べれば全然詳しくないですけど、家に少しぬいぐるみがあったり、もちろんランド、シーも何回も行ってますし」語り「今日もミッキーのタオルですし」とハンカチを見せながら照れ笑いを浮かべた。

オリックス・岸田監督は「勝利監督インタビューとかでも、めちゃくちゃ暗いって言われる。“怒ってんの？”くらい言われるんで。明るく、今季は勝利監督インタビューぐらいは明るくやって推しポイントにしていきたい」と真面目に回答。

西武・西口監督「強いて言うなら、あんまり試合中に笑うことがないんで、たま〜に笑った可愛らしい笑顔ね」と語り、MC陣を笑わせた。

ソフトバンク・小久保監督「猫飼ってます、愛猫家です」。日本ハム・新庄監督は「字がうまいんですよ、こう見えて」とドヤ顔で言い張り「今年はファンへのメッセージを書いて、エスコンのショップで（グッズを）売りたいと思ってるので、僕の字のうまさを見てください」とファンに呼びかけた。