ウルブズで“今季21戦1ゴール”と苦戦のストランド・ラーセンの実力をどう評価する 今季の不振をフォローする声も「ウルブズそのものが今季大混乱」
鎌田大地の所属するクリスタル・パレスではエースのジャン・フィリップ・マテタに移籍の噂があり、その後釜候補としてクラブはウォルバーハンプトン所属のノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンに狙いをつけているとされる。
獲得には5000万ポンド程度必要と見られているが、気になるのがストランド・ラーセンの状態だ。スペインのセルタで2023-24シーズンにリーグ戦13ゴールを記録し、その実績から2024年にウルブズへ移籍。ウルブズでは昨季リーグ戦で14ゴールを記録して期待に応えたが、今季は21試合に出場して1ゴールのみだ。
「今季のストランド・ラーセンについては、彼だけの責任ではないという見方ができる。ウルブズそのものが今季大混乱に陥っており、夏にはクーニャ、ラヤン・アイト・ヌーリという創造性豊かな2人を失った。これもラーセンが苦労している理由だ」
ストランド・ラーセンは193cmのサイズを誇り、マテタと同じ大型FWだ。前線のターゲットマンとしても計算できるかもしれないが、5000万ポンドは納得の金額だろうか。