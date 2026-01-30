鎌田大地の所属するクリスタル・パレスではエースのジャン・フィリップ・マテタに移籍の噂があり、その後釜候補としてクラブはウォルバーハンプトン所属のノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンに狙いをつけているとされる。



獲得には5000万ポンド程度必要と見られているが、気になるのがストランド・ラーセンの状態だ。スペインのセルタで2023-24シーズンにリーグ戦13ゴールを記録し、その実績から2024年にウルブズへ移籍。ウルブズでは昨季リーグ戦で14ゴールを記録して期待に応えたが、今季は21試合に出場して1ゴールのみだ。





現在苦戦中のストライカー獲得に5000万ポンドは高額すぎるようにも思えるが、情報サイト『Transfermarkt』は今季の結果だけでストランド・ラーセンに低評価をつけるべきではないとフォローする。マテウス・クーニャらを失ったウルブズは現在プレミア最下位に位置しており、チームの不調もストランド・ラーセンのようなストライカーが苦戦する理由になっているからだ。「今季のストランド・ラーセンについては、彼だけの責任ではないという見方ができる。ウルブズそのものが今季大混乱に陥っており、夏にはクーニャ、ラヤン・アイト・ヌーリという創造性豊かな2人を失った。これもラーセンが苦労している理由だ」ストランド・ラーセンは193cmのサイズを誇り、マテタと同じ大型FWだ。前線のターゲットマンとしても計算できるかもしれないが、5000万ポンドは納得の金額だろうか。